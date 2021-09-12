Fenerbahçe'den tepki: 'Bunlar Türk futboluna ihanet'

Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Sivassporlu oyuncuların tempoyu düşürmeye çalıştığını belirterek tepki gösterdi.



Başarıya ulaşacaklarını söyleyen Bilecik, "20-30 dakika özellikle, muazzam bir enerjiyle atak oynayan bir takımımız vardı, buna eşlik eden de bir taraftarımız vardı. Emin olun bu kimya sezon sonunda bizi daha güzel yerlere götürecek." dedi.



Sivasspor'da oyuncuların maçı yavaşlatmaya çalıştığını kaydeden yönetici, "2. yarının başında takımın iyi giden bir modu varken, Sivasspor oyuncuların maçı aşağı alan hareketlerini izledik. Hakemlerin, Türk hakeminin, bu tür futbol anlayışına ters düşen hareketlere prim vermemesi gerekir, takım ne zaman hareketlense, yerde yatmaya çalışan Sivaslı oyuncu gördük. Bunlar Türk futbolunun kimyasına aykırı, Türk futboluna ihanet. Umarım bundan sonra bu tip hareketleri görmeyiz." ifadelerini kullandı.



