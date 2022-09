Fenerbahçe'den sürpriz: Adamo Nagalo

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.



Savunmaya genç bir oyuncu arayan sarı lacivertliler, bu sezon getirilen 21 yaş altı kontenjanı kapsamında yabancı sınırına takılmadan genç oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo'ya kancayı taktı. Sarı lacivertliler, Danimarka ekibinin kapısını çalarak oyuncu için istenen bonservis bedelini öğrendi. Hızıyla dikkat çeken 1.85 boyundaki stoper Nagalo, bu sezon Danimarka liginde 8 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı.



19 YAŞINDA SAVUNMA LİDERİ OLDU



Gana'da Right to Dream Academy'den çıkan Adamo Nagalo'nun babası Fildişili, annesi ise Burkina Fasolu. 1 Ağustos 2020'de Right to Dream Academy'den Nordsjaelland U19'a transfer olan Nagalo, Temmuz 2021'de henüz 18 yaşındayken profesyonel oldu.



Bu sezon takımının 8 lig maçında oynayan Nagalo, genç yaşına rağmen savunmanın sigortası haline geldi.



SAVUNMADA İKİ VEDA



Fenerbahçe yönetimi, Szalai, Peres, Gustavo ve Serdar Aziz'in yanına Nagalo'yu da dahil ederek rotasyonu genişletmek istiyor.



Stoper rotasyonunda yer alan Lemos ile Novak, UEFA Avrupa Ligi için bildirilen kadroya alınmamış ve oyuncularla sözleşme fesih görüşmeleri başlamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ