Fenerbahçe'den Igor Kokoskov açıklaması!

Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, Igor Kokoskov ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Igor Kokoskov açıklaması!
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20 Temmuz 2021 11:19
Fenerbahçe'nin erkek basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Dallas Mavericks'in teklif yaptığı Igor Kokoskov ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaptı.

Komsuoğlu, "Değerli Fenerbahçeliler, Öncelikle sabır ve desteğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede gerekli açıklamaları sizinle paylaşacak, yeni sezonda da büyük hedeflere yine hep birlikte yürüyeceğiz!" diyerek aşağıda yer alan açıklamayı yayınladı:

"Değerli Taraftarlarımız,

Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov'a NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ilgisine yönelik bir takım haberler birkaç gün önce bazı basın organlarında yer almış ve ardından Dallas Mavericks yetkilileri, kulübümüzle bu konuda irtibata geçmiştir.

Bilinmesini isteriz ki; bu süreçteki tek önceliğimiz kulübümüzün menfaatleridir ve tüm adımlarımız bu prensibe göre atılmaktadır.

Konuyla ilgili değerlendirmelere kulübümüz tarafından yapılmaktadır ve gerekli açıklamalar en kısa sürede yapılacaktır.

Anlayış ve desteğiniz için teşekkürler."


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