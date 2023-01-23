Sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe'de son haftalardaki düşüşün nedeni belli: Şutları gole çevirme oranının düşmesi…Bu oran ilk 7 haftada yüzde 20 iken, 8-14. haftalar arasında yüzde 13'e geriledi. Sonraki haftalarda ise yüzde 8 oldu ve sarı-lacivertliler liderlikten indi.Fenerbahçe, 14. haftadan sonraki yüzde 8'lik şutları gole çevirme oranıyla Giresun ve Hatay'dan (Yüzde 6) sonraki en kötü istatistiğe sahip üçüncü takım oldu. Jesus'un öğrencileri, 3-0 kaybedilen Galatasaray (4'ü isabetli 13 şut) ve Trabzonspor (8 isabetsiz şut) maçlarında gol atamamıştı.