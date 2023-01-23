Fenerbahçe'deki serbest düşüşün nedeni!

Fenerbahçe'nin son haftalarda şutları gole çevirme oranı yüzde 8'e kadar düştü. Sarı lacivertliler bu alanda ligin en kötü üçüncü takımı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'deki serbest düşüşün nedeni!
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23 Ocak 2023 10:53
 

Sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe'de son haftalardaki düşüşün nedeni belli: Şutları gole çevirme oranının düşmesi…

Bu oran ilk 7 haftada yüzde 20 iken, 8-14. haftalar arasında yüzde 13'e geriledi. Sonraki haftalarda ise yüzde 8 oldu ve sarı-lacivertliler liderlikten indi.

Fenerbahçe, 14. haftadan sonraki yüzde 8'lik şutları gole çevirme oranıyla Giresun ve Hatay'dan (Yüzde 6) sonraki en kötü istatistiğe sahip üçüncü takım oldu. Jesus'un öğrencileri, 3-0 kaybedilen Galatasaray (4'ü isabetli 13 şut) ve Trabzonspor (8 isabetsiz şut) maçlarında gol atamamıştı. 

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