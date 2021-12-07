Fenerbahçe'de umutlar yeşerdi: 'Böyle oynarsak fark kapanır!'

Spor Toto Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0'lık farklı bir skorla yenen Fenerbahçe, şampiyonluk için yeniden umutlandı...



Bu sezon ilk kez ligde 4 golle kazanan sarı lacivertli takımda bireysel performanslardaki artış da sevindirdi. Serdar Dursun hat-trick yaparken, Mesut Özil paslarıyla alkış aldı. Szalai, Rossi ve Ferdi Kadıoğlu da arkadaşlarına göre bir adım öne çıktılar.



İyi oyun ve bol gollü skor sonrası camiada moraller yükselirken, "Bu futbolu sürdürürsek zirve ile 12 puanlık farkı kapatırız" görüşü hakim.



SIRADAKİ HEDEF FRANKFURT



Öte yandan Kanarya'da gözler Eintracht Frankfurt maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, gruptaki son maçında perşembe günü 11 puanla lider olan Alman ekibini konuk edecek. Hedef, UEFA Ligi'ne kazanarak veda etmek. Pereira'nın bu maçta, ligde fazla şans bulamayan isimlere forma vermesi bekleniyor. D Grubu'nda 5 puanı bulunan ve 3'üncü bitirmeyi daha önce garantileyen Kanarya, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.



