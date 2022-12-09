Fenerbahçe'de Miha Zajc için kesin karar verildi

Fenerbaahçe'nin Slooven orta saha oyuncusu Miha Zajc, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. Yönetim, Zajc konusunda son kararını verdi.



Miha Zajc, 2018-19 sezonunun devre arasında Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçiren Sloven futbolcu, geçen sene ise 9 gol, 2 asistlik performansıyla Sarı- Lacivertliler'in en iyileri arasında yer almıştı. Ancak 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Jesus'un gözüne giremedi.



Zajc, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya da yanaşmayınca, yönetim tarafından satış listesine koyuldu. İtalyan ekipleri Torino, Lecce, Bologna ve Monza, Sloven futbolcuyla yakından ilgileniyor.





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