Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sevinci!

Fenerbahçe'de Avusturya kampında sakatlanan ve uzun bir süre takımdan ayrı kalan Mert Hakan Yandaş'ın takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sevinci!
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14 Ağustos 2022 11:29
Fenerbahçe'de Avusturya kampında adalesinde ağrı hisseden ve kampı yarım bırakarak İstanbul'a dönerek tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş takımdan uzun bir süre ayrı kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun sakatlığını atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.

Pedro ve İrfan Can takımdan ayrı

Yine takımdan ayrı kalan yeni transferlerden Joao Pedro ile İrfan Can Kahveci'nin özel program dahilinde takım ile aynı seviyeye gelmesi için ayrı çalıştıkları ifade edildi.

Berisha'nın sakatlığı sürüyor

Süper Lig'de oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan golcü forvet Berisha'nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. 

 
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