Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sevinci!

Fenerbahçe'de Avusturya kampında adalesinde ağrı hisseden ve kampı yarım bırakarak İstanbul'a dönerek tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş takımdan uzun bir süre ayrı kalmıştı.Tecrübeli futbolcunun sakatlığını atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.Yine takımdan ayrı kalan yeni transferlerden Joao Pedro ile İrfan Can Kahveci'nin özel program dahilinde takım ile aynı seviyeye gelmesi için ayrı çalıştıkları ifade edildi.Süper Lig'de oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan golcü forvet Berisha'nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.