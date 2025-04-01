Fenerbahçe'de Maximin'den büyük değişim

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin arasındaki buzlar eridi.
Tecrübeli teknik adamdan özür dileyen Maximin, disiplinsiz davranışlarından uzaklaştı ve 2 maç aradan sonra kadroya alındı.
Çalışma temposu ve idman saatlerine dikkat etmeye başlayan Maximin, kalan haftalarda da takıma katkı sağlamak istiyor.
Tecrübeli teknik adamdan özür dileyen Maximin, disiplinsiz davranışlarından uzaklaştı ve 2 maç aradan sonra kadroya alındı.
Çalışma temposu ve idman saatlerine dikkat etmeye başlayan Maximin, kalan haftalarda da takıma katkı sağlamak istiyor.