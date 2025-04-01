Fenerbahçe'de Maximin'den büyük değişim

Jose Mourinho ile girdiği tartışma sonrası iki maçta kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho'dan özür dilemesinin ardından büyük bir değişim yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Maximin'den büyük değişim
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01 Nisan 2025 10:36
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin arasındaki buzlar eridi. 

Tecrübeli teknik adamdan özür dileyen Maximin, disiplinsiz davranışlarından uzaklaştı ve 2 maç aradan sonra kadroya alındı. 

Çalışma temposu ve idman saatlerine dikkat etmeye başlayan Maximin, kalan haftalarda da takıma katkı sağlamak istiyor.  
 
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