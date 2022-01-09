Fenerbahçe'de liste başı: Divock Origi

Fenerbahçe, santrfor bölgesi için Liverpool'da forma giyen Belçikalı Divock Origi'yi gündemine aldı

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de liste başı: Divock Origi
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09 Ocak 2022 12:46
Fenerbahçe, teknik direktörü belirlemeden transferde adım atmayacak. Ancak hoca konusu kesinleşene kadar piyasadaki isimlerle ilk temaslar kuruluyor.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Liverpool forması giyen Belçikalı Divock Origi bunlardan biri olarak öne çıktı. 27 yaşındaki golcünün temsilcileriyle temasa geçen yönetim, olumlu geri dönüş aldı. (Belçikalı gazeteci de duyurdu! TIKLAYIN)

Taraflar konuyu derinlemesine görüşmek üzere sözleşti. Bu hafta içi yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe yönetiminin ardından santrfor, kanat oyuncusu ve sol bek başta olmak üzere 3 veya 4 takviye yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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