Fenerbahçe'den Divock Origi'ye teklif!

Fenerbahçe'nin, Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi transfer önceliği yaptığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'den Divock Origi'ye teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 23:04
Teknik direktör arayışları kadar, transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE VE ORIGI

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, sarı-laciverlilerin Divock Origi'yi transfer önceliği olarak belirlediğini kaydetti.

YÜKSEK BİR KONTRAT

Tavolieri ayrıca Fenerbahçe'nin Belçikalı forvet için dolgun bir kontrat hazırladığını söyledi.

RAKİP NEWCASTLE UNITED

Beşçikalı gazetecinin haberinde, Origi'nin İngiltere'den yüksek maaş teklifi alması durumunda Ada'da kalacağı vurgunırken, şu anda bu yönde bir teklif olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferde Newcastle United ile rakip olduğu aktarıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.