Fenerbahçe'de Lemos şaşkınlığı yaşanıyor

Mauricio Lemos, Fenerbahçe'nin Çekya'da Slovacko'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında performansıyla adından söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerde istenmeyen oyunculardan biri olarak görülen ve takımdan gönderilmesi istenen Uruguaylı stoperin oynadığı oyun taraftarları şaşırttı.Mauricio Lemos'un Slovacko karşısında oynadığı oyun taraftarlar tarafından sosyal medyada övgüye boğuldu. 26 yaşındaki stoperin performansından oldukça memnun olan sarı-lacivertli taraftarlar, Uruguaylı futbolcuyu yeni transferlerden Gustavo Henrique ile kıyasladılar.Fenerbahçe'ye yeni katılan ve performansıyla sıkça eleştirilen Gustavo Henrique ile Mauricio Lemos'u kıyaslayan taraftarlar, Uruguaylı oyuncunun daha iyi olduğunu belirttiler.