Fenerbahçe'de Lemos şaşkınlığı yaşanıyor

Fenerbahçe'de, Slovacko maçında forma şansı bulan Mauricio Lemos, gösterdiği performansla beğeni kazandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Lemos şaşkınlığı yaşanıyor
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12 Ağustos 2022 12:15
Mauricio Lemos, Fenerbahçe'nin Çekya'da Slovacko'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında performansıyla adından söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerde istenmeyen oyunculardan biri olarak görülen ve takımdan gönderilmesi istenen Uruguaylı stoperin oynadığı oyun taraftarları şaşırttı.

MAURICIO LEMOS ŞAŞKINLIĞI

Mauricio Lemos'un Slovacko karşısında oynadığı oyun taraftarlar tarafından sosyal medyada övgüye boğuldu. 26 yaşındaki stoperin performansından oldukça memnun olan sarı-lacivertli taraftarlar, Uruguaylı futbolcuyu yeni transferlerden Gustavo Henrique ile kıyasladılar.

GUSTAVO HENRIQUE'Yİ YERİP MAURICIO LEMOS'U ÖVDÜLER

Fenerbahçe'ye yeni katılan ve performansıyla sıkça eleştirilen Gustavo Henrique ile Mauricio Lemos'u kıyaslayan taraftarlar, Uruguaylı oyuncunun daha iyi olduğunu belirttiler.



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