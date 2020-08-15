Fenerbahçe de Lazio'dan transfer yapıyor

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için Lazio ile yaptığı görüşmelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos'a talip oldu.



29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncunun bonservisinin Vedat'ın fiyatından düşülmesini talep etti.



Öte yandan İtalyan ekibinin Kosovalı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken, Vedat'ın 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı ve bu rakamın bonuslarla 1.5 milyon Euro'yu bulacağı bildirildi.



