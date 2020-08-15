Fenerbahçe de Lazio'dan transfer yapıyor

Lazio ile Vedat Muriqi transferi için pazarlık halinde olan Fenerbahçe, İtalyan kulübünün 29 yaşındaki stoperi Bastos'a talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe de Lazio'dan transfer yapıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 13:58
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için Lazio ile yaptığı görüşmelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos'a talip oldu.

29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncunun bonservisinin Vedat'ın fiyatından düşülmesini talep etti.

Öte yandan İtalyan ekibinin Kosovalı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken, Vedat'ın 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı ve bu rakamın bonuslarla 1.5 milyon Euro'yu bulacağı bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için