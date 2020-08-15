Fenerbahçe de Lazio'dan transfer yapıyor

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için Lazio ile yaptığı görüşmelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos'a talip oldu.
29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncunun bonservisinin Vedat'ın fiyatından düşülmesini talep etti.
Öte yandan İtalyan ekibinin Kosovalı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken, Vedat'ın 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı ve bu rakamın bonuslarla 1.5 milyon Euro'yu bulacağı bildirildi.
29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncunun bonservisinin Vedat'ın fiyatından düşülmesini talep etti.
Öte yandan İtalyan ekibinin Kosovalı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken, Vedat'ın 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı ve bu rakamın bonuslarla 1.5 milyon Euro'yu bulacağı bildirildi.