Fenerbahçe'de kiralıklar geri dönüyor

Fenerbahçe'nin başka takımlara kiralık olarak gönderdiği futbolcular geri dönüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de kiralıklar geri dönüyor
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24 Mayıs 2022 12:06
Fenerbahçe'nin başka takımlara kiraladığı oyuncular dönüşe geçiyor.

Mbwana Samatta, Antwerp'te; Mauricio Lemos, Beerschot'ta; Max Meyer ise Midtjylland'da kötü bir performans sergiledi. Kulüpler, bu futbolcuların bonservisini almayacaklarını Fenerbahçe'ye bildirdi.

Hull City'nin, ocakta kiraladığı Allahyar'ı satın alması bekleniyor. Sezonun ikinci yarısını Giresun'da geçiren Muhammed Gümüşkaya'nın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. Bursa'ya kiralanan İsmail Yüksek'in durumuna ise hazırlık kampındaki performansına göre karar verileceği öğrenildi. 

 

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