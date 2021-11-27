Fenerbahçe'de kaleci kararı: Gökhan Akkan

Berke Özer'in arkasında yedek bekleyecek kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Çaykur Rizespor'un başarılı eldiveni Gökhan Akkan'ı listesine dahil ettiği öğrenildi.
TEKLİF YAPILACAK
Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki günlerde 26 yaşındaki Gökhan için Karadeniz ekibine teklif götürmesi bekleniyor.
26 yaşındaki Gökhan'ın da Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve yönetimden kolaylık istediği kaydedildi.
TEKLİF YAPILACAK
Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki günlerde 26 yaşındaki Gökhan için Karadeniz ekibine teklif götürmesi bekleniyor.
26 yaşındaki Gökhan'ın da Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve yönetimden kolaylık istediği kaydedildi.