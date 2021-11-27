Fenerbahçe'de kaleci kararı: Gökhan Akkan

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın uzun süreli sakatlığı kaleci transferini gündeme getirdi.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de kaleci kararı: Gökhan Akkan
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27 Kasım 2021 11:33
Berke Özer'in arkasında yedek bekleyecek kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Çaykur Rizespor'un başarılı eldiveni Gökhan Akkan'ı listesine dahil ettiği öğrenildi.

TEKLİF YAPILACAK

Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki günlerde 26 yaşındaki Gökhan için Karadeniz ekibine teklif götürmesi bekleniyor.

26 yaşındaki Gökhan'ın da Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve yönetimden kolaylık istediği kaydedildi.


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