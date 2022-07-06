Fenerbahçe'de sürpriz şekilde gündeme gelen Joshua King isminin, Jorge Jesus'un ısrarla uygulamak istediği 4-1-3-2 sistemine olan uygunluğu nedeniyle ön plana çıktığı öğrenildi.



Geçtiğimiz sezonu küme düşen İngiliz ekibi Watford'da tamamlayan King, 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı ve transferi gerçekleşirse bonservis bedeli ödenmeyecek. Kariyerinin önemli bölümünde santrfor ve ikinci forvet olarak görev yapan King, kanatlarda da kullanılabiliyor.



SAMATTA VE VALENCIA GİDERSE 2 GOLCÜ DAHA ALINACAK



4-1-3-2 düzeninde Bruma ve Rossi'ye dahi şans veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, ikili forvetten biri olarak King ismine sıcak baktığı kaydedildi. Sarı-lacivertliler, ihtiyaca ve gideceklere göre bir başka golcüyü daha gündemine alabilir. Avusturya kampına dahil edilen Samatta'nın kamp dönüşünde kulüp arayışlarını hızlandıracağı kaydedildi. Valencia'ya teklifler var ancak henüz yönetim bunları değerlendirmedi. Şayet iki oyuncu ayrılırsa, iki santrfor daha alınacak. Jesus ikili forvet sisteminde kadrosunda en az 4 golcü istiyor.









