Fenerbahçe'de Fred'in büyük rahatsızlığı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred'in Trabzonspor maçındaki yaşanan olaylardan rahatsız olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred'in büyük rahatsızlığı
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27 Mart 2024 09:20
2 Nisan'da ligden çekilme gündemini Genel Kurul'a sunacak ve yetki isteyecek olan Fenerbahçe'de bu durum, yabancı futbolcuların da geleceğini doğrudan etkileyecek. Sarı-Lacivertli ekipte, Fred'in rahatsızlığı da ortaya çıktı.

GELİŞMELERDEN ÇOK RAHATSIZ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda önemli bir yer tutan yıldız futbolcu Fred, Kanarya'nın ligden çekilme ihtimali hakkında şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı.Ancak; 31 yaşındaki Sambacı'nın bu gündemden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

8 GOLE KATKI SAĞLAMAYI BİLDİ

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol atarken, 6 da asist katkısı vermeyi bildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE DEK

Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca kontratta 1 yıl da uzatma opsiyonu olduğu biliniyor. 

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