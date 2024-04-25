Fenerbahçe'de Fred, Beşiktaş'a kilitlendi!

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred, Beşiktaş derbisinde yine takımının en büyük kozu olacak.
Sivasspor maçında müthiş bir gole imza atan Sambacı yıldızın derbiye özel olarak hazırlandığı ve takım arkadaşlarını da motive ettiği öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezon başında Manchester United'dan transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 30 maçta 3 gol atarken 8 asist yaptı.
Sivasspor maçında müthiş bir gole imza atan Sambacı yıldızın derbiye özel olarak hazırlandığı ve takım arkadaşlarını da motive ettiği öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezon başında Manchester United'dan transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 30 maçta 3 gol atarken 8 asist yaptı.