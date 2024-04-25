Fenerbahçe'de Fred, Beşiktaş'a kilitlendi!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Beşiktaş maçına özel olarak hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred, Beşiktaş'a kilitlendi!
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25 Nisan 2024 13:57
Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred, Beşiktaş derbisinde yine takımının en büyük kozu olacak.

Sivasspor maçında müthiş bir gole imza atan Sambacı yıldızın derbiye özel olarak hazırlandığı ve takım arkadaşlarını da motive ettiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Manchester United'dan transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 30 maçta 3 gol atarken 8 asist yaptı.  

 
 

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