Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bu kez sınıfta kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup oldu ve büyük şok yaşadı. Sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında 2 puanla üzerinde bulunan Beşiktaş'ın kaybettiği hafta evinde kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı tepmiş oldu.



FUTBOLCULAR BÜYÜK YIKIM YAŞADI



Demir Grup Sivasspor maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sarı Lacivertli futbolcular şampiyonluğa oldukça yaklaştıkları haftada aldıkları mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yarattı.



BELÖZOĞLU HEDEFTEKİ İSİM



Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçında alınan mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Özellikle Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi.



SINIFTA KALDI



Erol Bulut'un yerine takımın başına geçtikten sonra 8 maçta 6 galibiyet+ 2 beraberlik alarak takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan Emre Belözoğlu, Sivasspor maçında sınıfta kaldı.



DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI



Genç çalıştırıcı, taktik olarak rakibini çözemezken yaptığı oyuncu değişiklikleri de işe yaramadı. Zorunlu İrfan Can-Mert Hakan değişimi dışında Pelkas, Ozan, Szalai ve Gökhan'ı kenara alan Belözoğlu; Gustavo, Osayi Samuel, Cisse ve Ferdi'yi oyuna dahil etti.



Cisse'nin golü dışında yapılan değişiklikler katkı sağlamadı. Özellikle Ozan ve Pelkas'ın aynı anda çıkması oyun olarak takımı daha da geriye götürdü. Sivasspor birçok pozisyon bulurken, Fenerbahçe son dakikadaki gol dışında etkili olamadı.



