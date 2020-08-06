Fenerbahçe, Caulker için takas istiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, savunma bölgesini güçlendirmek için Caulker'i de düşünüyor.

Haber; Sabah
Fenerbahçe, Caulker için takas istiyor
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06 Ağustos 2020 12:31
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut, yönetimden Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'i istedi. Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor. 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

BİR DİĞER İSİM JUAN JESUS!

Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Jesus, Fenerbahçe'nin istediği diğer bir isim... Sarı-lacivertliler 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı stoperi uygun fiyata almayı planlıyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon İtalyan ekibinde sadece 5 maçta forma giyebildi.




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