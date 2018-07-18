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Fenerbahçe, Bolasie transferinde kararlı!

Fenerbahçe, Everton'da forma giyen Kongo asıllı Fransız futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe, Bolasie transferinde kararlı!
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18 Temmuz 2018 06:27
Fenerbahçe Everton'da forma giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin transferi için de temaslarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler Kongo asıllı Fransız kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor ve İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Teknik direktör Silva da Bolasie'yi yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmüyor, Bu nedenle İngiliz kulübü Bolasie'nin kiralanmasına sıcak bakıyor.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Orta alanın her iki kanadında forma giyebilen Bolasie geçen sezon Everton formasıyla 18 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. Bolasie süratiyle dikkat çeken bir oyuncu..



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