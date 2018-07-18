Fenerbahçe, Bolasie transferinde kararlı!

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forma giyen sol kanat oyuncusutransferi için de temaslarını sürdürüyor.Sarı lacivertliler Kongo asıllı Fransız kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor ve İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.Teknik direktör Silva da Bolasie'yi yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmüyor, Bu nedenle İngiliz kulübü Bolasie'nin kiralanmasına sıcak bakıyor.Orta alanın her iki kanadında forma giyebilen Bolasie geçen sezon Everton formasıyla 18 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. Bolasie süratiyle dikkat çeken bir oyuncu..