Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.



Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



İLK 11'LER



FENERBAHÇE



Altay

Gökhan

Lemos

Tisserand

Novak

Gustavo

Sosa

Ozan

Pelkas

Perotti

Cisse



BEŞİKTAŞ



Utku

Rosier

Necip

Montero

Rıdvan

Josef

Atiba

Mensah

Ghezzal

Larin

Aboubakar



Fenerbahçe'nin yedekleri: Oytun, Serdar, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Uğur, Caner, Ademi, Mert Hakan.



Beşiktaş'ın yedekleri: Emre Bilgin, Nkoudou, Güven, Oğuzhan, Nsakala, Welinton, Atakan, Kartal, Serdar Saatçı



Fenerbahçe derbi öncesinde Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile 20 puanda bulunuyor.



Konuk Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puanda 7. sırada yer alıyor.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia maç kadrosunda olmayacak.



Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ile cezalı Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almıyor.



