Fenerbahçe - Beşiktaş: İlk 11'ler

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe - Beşiktaş: İlk 11'ler
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28 Kasım 2020 22:53
Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.

Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER 

FENERBAHÇE

Altay
Gökhan
Lemos
Tisserand
Novak
Gustavo
Sosa
Ozan
Pelkas
Perotti
Cisse

BEŞİKTAŞ

Utku
Rosier
Necip
Montero
Rıdvan
Josef
Atiba
Mensah
Ghezzal
Larin
Aboubakar

Fenerbahçe'nin yedekleri: Oytun, Serdar, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Uğur, Caner, Ademi, Mert Hakan.

Beşiktaş'ın yedekleri: Emre Bilgin, Nkoudou, Güven, Oğuzhan, Nsakala, Welinton, Atakan, Kartal, Serdar Saatçı

Fenerbahçe derbi öncesinde Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile 20 puanda bulunuyor.

Konuk Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puanda 7. sırada yer alıyor.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia maç kadrosunda olmayacak.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ile cezalı Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almıyor.



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