Fenerbahçe Beko'da 1 kişide koronavirüs!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'da 1 kişide koronavirüs!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2021 23:29
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile oynanan maçın ardından yapılan testlerde bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.