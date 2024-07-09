Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha: Amine Noua

Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'in ardından bir ayrılık daha açıkladı.



Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcu Amine Noua 'ya veda etti.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.



"Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amine Noua ile yollarımız ayrılmıştır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Amine Noua'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

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