Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha: Amine Noua

Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'in ardından bir ayrılık daha açıkladı.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcu Amine Noua'ya veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amine Noua ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Amine Noua'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcu Amine Noua'ya veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amine Noua ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Amine Noua'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU