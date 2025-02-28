Fenerbahçe Beko, Belgrad'da kayıp

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 27. haftasında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 94-76 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Belgrad'da kayıp
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27 Şubat 2025 22:50
Son güncelleme 28 Şubat 2025 01:29
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'nin 27. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu.

THY Euroleaguei'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 94-76 yenildi.

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini Maccabi Playtika, 25-21 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline almasının ardından soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte boyalı alanda bulduğu sayılarla yeniden öne geçen Maccabi Playtika, son periyoda 72-63 önde girdi. Final periyodunda dış atışlardan isabet bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'ya 94-76 yenildi.

Bu sonuçla, bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 9. kez sahadan mağlup ayrıldı. Maccabi Playtika ise 7. kez galip geldi.

 

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