Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı, Fenerbahçe'deki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ertelendi
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16 Nisan 2021 18:24
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk edeceği mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de koronavirüs vakalarının 7'ye yükselmesinin ardından erteleme kararı alındı.



FENERBAHÇE'DE 7 SPORCU KORONAVİRÜS

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



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