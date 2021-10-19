Fenerbahçe-Antwerp maçına Rus hakem

Fenerbahçe'nin Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hakemi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Antwerp maçına Rus hakem
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19 Ekim 2021 12:26
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak.

Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.


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