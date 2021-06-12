"Fenerbahçe, Andrea Pirlo ile görüştü"

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Andrea Pirlo ile temasa geçtiği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Fenerbahçe, Andrea Pirlo ile görüştü'
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12 Haziran 2021 17:27
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Sky Italia Muhabiri Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Juventus'tan ayrılan Andrea Pirlo ile görüşme yaptığını ve teknik direktörlük teklifinde bulunduğunu belirtti.

Di Marzio, "Fenerbahçe, Pirlo'yu ikna etmeye çalıştı ancak onun Türkiye'ye gitme hedefi yoktu. Pirlo bu sezon da İtalya'da kalmak istiyor, Türkiye'ye gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

"FAVRE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

İtalyan muhabir ayrıca, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde Favre ile anlaşmaya vardığını belirtti. (Fenerbahçe'nin Favre teklifi, TIKLAYIN)

Geçtiğimiz sezon Juventus'un başında yer alan Andrea Pirlo, 52 maça çıkmış ve 2,15 puan ortalaması tutturduktan sonra takımın sezonu 4. tamamlamasının ardından ayrılmıştı.

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