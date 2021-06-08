Fenerbahçe, Andraz Sporar için yeni hocayı bekliyor

Geçen sezon Mbwana Samatta ve Papiss Cisse gibi net forvetlerinin formsuzluğu nedeniyle gol yollarında sorun yaşayan Kanarya yeni sezon öncesinde kadrosunu iki golcüyle güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin listesi bir hayli genişken, Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden Record, Andraz Sporar'ın, Sarı-Lacivertliler'in radarında olduğunu iddia etmişti.Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan 27 yaşındaki forvet, geride bıraktığımız sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla Braga'ya kiralanmıştı. Braga'nın bu opsiyonu kullanmayacağı ve tecrübeli santrforun, Sporting'e döneceği belirtilmişti.Fenerbahçe'nin ise takımın başına geçecek hoca belli olmadan transferde acele etmeyeceği öğrenildi. Bu nedenle teknik direktörün imzası sonrasında Sporar için resmi adımların olabileceği vurgulandı.