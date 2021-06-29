Fenerbahçe 22 yıl sonra Dereağzı'na!

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak Fenerbahçe'de gözler Dereağzı Tesisleri'ne çevrildi.



Samandıra'da şu anda bakım ve yenileme çalışmaları yetişmediği için takım açılışı Dereağzı'nda yapacak. 22 yıl sonra da bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertliler en son 1999 yılında yeni sezon başlangıcını Dereağzı'nda gerçekleştirmiş ve daha sonra Samandıra'ya gidilmişti.



Taraftarlar için özel bir anlamı olan Dereağzı'ndaki ilk antrenmana tesis dışında yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.



