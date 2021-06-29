Fenerbahçe 22 yıl sonra Dereağzı'na!

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak Fenerbahçe'de gözler Dereağzı Tesisleri'ne çevrildi.
Samandıra'da şu anda bakım ve yenileme çalışmaları yetişmediği için takım açılışı Dereağzı'nda yapacak. 22 yıl sonra da bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertliler en son 1999 yılında yeni sezon başlangıcını Dereağzı'nda gerçekleştirmiş ve daha sonra Samandıra'ya gidilmişti.
Taraftarlar için özel bir anlamı olan Dereağzı'ndaki ilk antrenmana tesis dışında yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.
Samandıra'da şu anda bakım ve yenileme çalışmaları yetişmediği için takım açılışı Dereağzı'nda yapacak. 22 yıl sonra da bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertliler en son 1999 yılında yeni sezon başlangıcını Dereağzı'nda gerçekleştirmiş ve daha sonra Samandıra'ya gidilmişti.
Taraftarlar için özel bir anlamı olan Dereağzı'ndaki ilk antrenmana tesis dışında yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.