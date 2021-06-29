Fenerbahçe 22 yıl sonra Dereağzı'na!

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak Fenerbahçe açılışı Dereağzı'nda yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe 22 yıl sonra Dereağzı'na!
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29 Haziran 2021 08:01
Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak Fenerbahçe'de gözler Dereağzı Tesisleri'ne çevrildi.

Samandıra'da şu anda bakım ve yenileme çalışmaları yetişmediği için takım açılışı Dereağzı'nda yapacak. 22 yıl sonra da bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertliler en son 1999 yılında yeni sezon başlangıcını Dereağzı'nda gerçekleştirmiş ve daha sonra Samandıra'ya gidilmişti.

Taraftarlar için özel bir anlamı olan Dereağzı'ndaki ilk antrenmana tesis dışında yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.


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