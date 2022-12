Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe, ilk yarıyı 20. dakikada Joshua King ve 26. dakikada Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Fenerbahçe'nin her iki golünde de asistler Diego Rossi'den geldi.



Serdar Dursun, 86. dakikada farkı 3'e çıkardı. Gustavo Henrique, 90+5'te skoru belirledi.



2 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltti. Hatayspor'un ise 3 maçlık puan alma serisi sona erdi ve 15 puanda kaldı.



Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü Antalyaspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.



JORGE JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre 1'i zorunlu 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören cezalı Miguel Crespo'nun yerine Miha Zajc'ı ilk 11'de oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Serdar Aziz'in yerine ise Diego Rossi'yi ilk 11'de görevlendirdi.



Hatayspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, dörtlü savunmasında Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nu tercih etti. Savunmanın önünde Willian Arao'ya şans verilirken, orta sahada Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi görev yaptı. Jesus, forvet ikilisinde ise Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Serdar Dursun ise yedekler arasında yer aldı.



VALENCIA: MAÇ SAATİNDE KADRODAN ÇIKARILDI



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı.



Müsabakada yer alması beklenen Ekvadorlu golcünün, maç öncesi dizindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.



Sarı-lacivertlilerde cezalı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Enner Valencia ve Joao Pedro ile henüz hazır durumda olmayan Nazım Sangare ve Luan Peres kadroda yer almadı.



ARDA GÜLER TAKIMA KATILDI



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Hatayspor maçıyla takıma döndü.



Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımını yalnız bırakan 17 yaşındaki oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı.



Öte yandan sakatlığını atlatan Ezgjan Alioksi de Arda gibi kadroda yer aldı.



HATAYSPOR POZİSYONLA BAŞLADI



Fenerbahçe, mücadeleye tedbirli başladı. Atakaş Hatayspor ise hızlı oyuncuları Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi ile savunma arkasına uzun toplarla sarkmaya başladı. Saba, 8. dakikada karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti. El Kaabi ise ofsayta takıldı.



Fenerbahçe, ilk 10 dakikanın ardından oyunu dengelemeyi başladı. Joshua King, Diego Rossi ve Ferdi Kadıoğlu ile hücumda etkinlik sağlamaya başladı.



JOSHUA KING PERDEYİ AÇTI



Oyunu Hatayspor yarı alanına yıkmayı başaran Fenerbahçe, 20. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti.



Sol kanatta kazanılan kornerde topun başına geçen Diego Rossi ceza sahasına iyi bir orta gönderdi. Topa iyi yükselen Joshua King kafa vuruşunu yaptı ve top direğe çarparak ağlarla buluştu.



KING VE ROSSI, ERCE'Yİ GEÇEMEDİ



Fenerbahçe, 1-0'dan sonra 1 dakika içerisinde 2 net gol fırsatı yakaladı. 23'te King, 24'te Diego Rossi, Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'i geçemedi.



BATSHUAYI FARKI 2'YE ÇIKARDI



Sarı lacivertliler, baskılı oyununun karşılığını 26. dakikada ikinci golle aldı.



Sol kanattan gelişen Fenerbahçe hücumunda, ceza sahasında Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla son çizgiye inen Diego Rossi, kale önünde müsait pozisyondaki Michy Batshuayi'ye güzel bir pas verdi. Michy Batshuayi tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.



İRFAN VURDU, ÇİZGİDEN ÇIKTI



Fenerbahçe, 29. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Hatayspor savunmasının hatasını iyi sezen İrfan Can, pas arası yapıp kaleci Erce'yle karşı karşıya geldi. İrfan'ın şutunu Hatayspor savunmacısı Burak Öksüz yatarak çizgiden çıkardı. 3 dakika sonra Miha Zajc'ın yaklaşık 25 metreden şutunu kaleci Erce, 90'dan çeldi.



İLK YARIDA 9 İSABETLİ ŞUT: REKOR!



İlk yarıyı baskıyla geçiren Fenerbahçe, Hatayspor kalesine isabetli 9 şut çekti ve bu alanda sezonun Süper Lig rekorunu kırdı.



FENERBAHÇE, İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI



Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Ruben Ribeiro, Sam Adekugbe ve Ze Luis oyundan çıkarken Muhammed Mert, Engin Can Aksoy ve Bertuğ Yıldırım oyuna dahil oldu.



Fenerbahçe, ikinci yarıya etkili başlayan taraf oldu. Henüz 49. dakikada Batshuayi, Erce'yi geçip vuruşunu yaptı ancak Vranjes yatarak topu çizgiden çıkardı.



Dönüşünde Ferdi ortaladı, Willian Arao'nun topunu Erce son anda engelledi.



60'TAN SONRA TEMPO DÜŞTÜ



60. dakikadan sonra oyunda tempo düştü. 68'de Burak Öksüz'ün kendi ağlarına attığı gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.



Hatayspor, ilerleyen dakikalarda daha fazla risk almaya başladı. Zaman zaman Fenerbahçe kalesinde de etkili olan Hatayspor, Altay Bayındır'ı geçemedi.



Fenerbahçe ise Hatayspor'un 80'den sonra oyundan düşmesini iyi değerlendirip üst üste pozisyonlara girmeye başladı.



SERDAR DURSUN'DAN BU SEZON BİR İLK



Hatayspor'a karşı ön alan baskısını da artıran Fenerbahçe, 86. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 3'e çıkardı.



Serdar Dursun, bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.



GUSTAVO HENRIQUE SKORU BELİRLEDİ



Gustavo Henrique, 90+5'te kornerden golünü attı ve maçın skorunu belirledi.



YENİ YILA MUTLU GİRİYORLAR



Son 2 lig maçında puan alamayan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte derin nefes aldı ve 2023'e mutlu girdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Riberio'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lobjanidze'nin kalecinin sağından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golü kaydetti. Rossi'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan King, iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada orta sahada hatalı pas sonucu topu kapan Batshuayi'nin defans arkasına pasında Rossi meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunu ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kornere çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kenardan topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine kadar gelerek Rossi'ye verdiği topu bu oyuncu bekletmeden Batshuayi'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

29. dakikada Gustavo Henrique'nin orta sahadan kazanıp çapraza gönderdiği top, defans oyuncusundan sekerek sol kenarda bekleyen İrfan Can Kahveci'ye geçti. Bu oyuncunun şutunda, kalecinin müdahalesi sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Zajc'ın sert vuruşunda, iyi pozisyon alan kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı zorlukla uzaklaştırdı.

35. dakikada yine Ferdi Kadıoğlu, sol kenardan driplingle getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında bekleyen Rossi'yle buluşturdu. Bu oyuncunun rahat pozisyonda sağ ayağına alarak plase şutunda top, yandan auta çıktı.

38. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun kısa kalan kafayla geri pasında topu alan ve kaleciyle karşı karşıya kalan El Kaabi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada kaleci Altay Bayındır'ın uzun degajında savunma oyuncusundan seken topu alan Batshuayi, ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, kale çizgisi üstünde bekleyen savunma oyuncusunun yüzüne çarpan top kornere gitti.

Aynı dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda, pası alan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Arao kafayla vurdu. Kaleciden sekerek oyun alanına dönen meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.

85. dakikada soldan kullanılan kornerde topa iyi havalanan Gustavo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı kaldığı pozisyonda vuruşunda, kalecinin çeldiği top oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Fenerbahçe'nin farkı üçe çıkaran golü geldi. Aabid'in kalecisine göndermek istediği topu alan Serdar Dursun'un sol çaprazdan kaleciyi de çalımlayarak kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0

90+5. dakikada sarı-lacivertliler skoru 4-0'a getiren golü attı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ köşeden kullandığı kornerde iyi yükselen Arao'nun kafayla yere indirdiği topa Gustavo Henrique'nin vuruşunda filelere gitti: 4-0



Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc (Dk. 90+2 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 61 Lincoln Henrique), Batshuayi (Dk. 75 Serdar Dursun), King (Dk. 75 Emre Mor)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz (Dk. 78 Falette), Adekugbe (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Onur Ergün, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze (Dk. 64 Soni), Ribeiro (Dk. 46 Muhammed Mert), Ze Luis (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Goller: Dk. 20 King, Dk. 26 Batshuayi, Dk. 86 Serdar Dursun, Dk. 90+5 Gustavo Henrique (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adekugbe, Dk. 71 Bertuğ Özgür Yıldırım, Dk. 84 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor), Dk. 50 King, Dk. 90+6 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)









