Fayçal Fajr: 'Son dakikaya kadar çabaladık'

Sivasspor oyuncusu Fayçal Fajr, Başakşehir karşısında alınan beraberliği değerlendirdi.



Fajr maç sonunda; "Bizim için çok zor oldu, hava şartları nedeniyle zemin de ağırlaştı, biz de daha fazla emek vermek zorunda kaldık. Buraya puan almaya gelmiştik, 1 puan da olsa aldık. İlk dakikadan son dakikaya kadar çabaladık." sözlerini sarf etti.



Sivassporlu oyuncu sözlerinin devamında; "Kulübümüz bizim için elinden geleni yapıyor, biz de kulübümüz için elimizden geleni yapmalıyız. Kendimi her zaman savaşçı olarak görüyorum, ben de elimden geleni yapıyorum." dedi.



