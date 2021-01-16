Fayçal Fajr: "Son dakikaya kadar çabaladık"

Sivasspor oyuncusu Fayçal Fajr, Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Fayçal Fajr: 'Son dakikaya kadar çabaladık'
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16 Ocak 2021 18:34
Sivasspor oyuncusu Fayçal Fajr, Başakşehir karşısında alınan beraberliği değerlendirdi. 

Fajr maç sonunda; "Bizim için çok zor oldu, hava şartları nedeniyle zemin de ağırlaştı, biz de daha fazla emek vermek zorunda kaldık. Buraya puan almaya gelmiştik, 1 puan da olsa aldık. İlk dakikadan son dakikaya kadar çabaladık." sözlerini sarf etti.

Sivassporlu oyuncu sözlerinin devamında; "Kulübümüz bizim için elinden geleni yapıyor, biz de kulübümüz için elimizden geleni yapmalıyız. Kendimi her zaman savaşçı olarak görüyorum, ben de elimden geleni yapıyorum." dedi.



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