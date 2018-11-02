Fatih Terim'in son kararı Ozan Kabak!

merakla beklenen sorunun yanıtı belli oldu ve Fatih Terim'in kafasındaki 11 netleşti. Terim, zorlu maç öncesi sadece savunmanın merkezinde Serdar Aziz ile beraber kimi oynatacağına karar verememişti.Sarı-kırmızılıların hocası, F.Bahçe'nin kontratakla golü düşüneceğini hesaplayarak tercihini hızı nedeniyle Ozan'dan yana kullandı. Terim, Maicon'u ağır kalacağı gerekçesiyle bugünkü maçta da yedek soyunduracak. Tecrübeli hoca, sakatlıktan dönen Serdar Aziz, Onyekuru, Eren gibi isimlere bugün 11'de şans verecek.Cim-Bom'da savunma kurgusu Linnes, Ozan, Serdar ve Ömer Bayram'dan oluşacak. Ortada Fernando'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunda Donk ile Ndiaye görev yapacak.Ön tarafta ise sağ kenarda sakatlıktan dönen Onyekuru'yu tercih etmeyi planlayan Terim, ortada Belhanda, solda ise Rodrigues'i oynatacak. Sakatlıktan dönen diğer isim Eren Derdiyok ise gol ayağı olarak en uçta forma giyecek.