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Fatih Terim'in çıldırtan rapor!

Selçuk, Donk ve Eren'den sonra Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlığı Terim'i çıldırttı... Fatih hoca, sağlık heyeti ve teknik ekiple durum değerlendirmesi yaptı... Çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'in çıldırtan rapor!
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21 Ekim 2018 04:00
Bursaspor maçının ilk yarısında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlanması Fatih Terim'i çıldırttı. Selçuk İnan, Donk ve Eren Derdiyok'tan sonra yaşanan bu gelişme üzerine G.Saray'ın teknik patronu darbeye bağlı olmayan sakatlıklar üzerine sağlık heyetini sorguya çekti.

Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bu şok sakatlıkları masaya yatıran Fatih Terim, yardımcıları ile detaylı bir analiz yaptı. Terim'in ekibi çarpıcı sonuçlara ulaştı. İşte o çarpıcı rapor:

OYUNCULAR KENDİNE İYİ BAKMIYOR

Futbolcularda disiplin sorunu var. Özel hayatlarına dikkat etmiyorlar. Bundan sonra gerçek birer profesyonel gibi yaşamaları gerekiyor.

UZUN UÇAK YOLCULUĞU VE MİLLİ ARA

Milli maç aralarında yapılan uzun uçak yolculukları sorun oluyor. Oyuncular uzun uçuşlarda kas kasılmaları yaşıyor ve dinlenmeden maça çıkıyor.

ANTRENMANLARDA İYİ ÇALIŞMAMA

Sezon öncesi hazırlık idmanlarında bazı oyunculara gerekli yükleme yapılamadı. Günlük çalışmalar da yeterli düzeye bir türlü ulaşılamadı.

SAĞLIK HEYETİ VE KONDİSYONER

Sağlık heyeti adele yüklenmeleri konusunda kondisyon ve fizik ekibi ile yeterli uyumu sağlayamadı. Kondisyon düzeyi istenilen seviyiye ulaşamadı.

FARKLI ÜLKELERDE KAMP VE MAÇ

Kamp ve özel maç programı... Farklı ülkelerde uzun süre kalıp maç oynamak. Sıcak ülkelerde uzun süreli kalmak (Afrika-Atina gibi).

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