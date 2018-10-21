Fatih Terim'in çıldırtan rapor!

Bursaspor maçının ilk yarısında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlanması Fatih Terim'i çıldırttı. Selçuk İnan, Donk ve Eren Derdiyok'tan sonra yaşanan bu gelişme üzerine G.Saray'ın teknik patronu darbeye bağlı olmayan sakatlıklar üzerine sağlık heyetini sorguya çekti.Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bu şok sakatlıkları masaya yatıran Fatih Terim, yardımcıları ile detaylı bir analiz yaptı. Terim'in ekibi çarpıcı sonuçlara ulaştı. İşte o çarpıcı rapor:Futbolcularda disiplin sorunu var. Özel hayatlarına dikkat etmiyorlar. Bundan sonra gerçek birer profesyonel gibi yaşamaları gerekiyor.Milli maç aralarında yapılan uzun uçak yolculukları sorun oluyor. Oyuncular uzun uçuşlarda kas kasılmaları yaşıyor ve dinlenmeden maça çıkıyor.Sezon öncesi hazırlık idmanlarında bazı oyunculara gerekli yükleme yapılamadı. Günlük çalışmalar da yeterli düzeye bir türlü ulaşılamadı.Sağlık heyeti adele yüklenmeleri konusunda kondisyon ve fizik ekibi ile yeterli uyumu sağlayamadı. Kondisyon düzeyi istenilen seviyiye ulaşamadı.Kamp ve özel maç programı... Farklı ülkelerde uzun süre kalıp maç oynamak. Sıcak ülkelerde uzun süreli kalmak (Afrika-Atina gibi).