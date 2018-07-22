Fatih Terim'in 2. yıldız hayali

İLGİLİ VİDEO

Galatasaray tarihinin en kritik dönemeçlerinden birinde elini taşın altına sokarak, takımı 21'inci şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'in hedefleri artarak büyüyor.Hırsından, başarı azminden hiçbir şey kaybetmeyen tecrübeli teknik adamın, önüne koyduğu hedeflerden biri Galatasaray ile 10'uncu defa şampiyonluk yaşamak. 1996 ile 2018 yılları arasında görev yaptığı 9 sezonda 7 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adamın Galatasaray'ın lig tarihindeki 21 şampiyonluğun 3'te 1'inde imzası var ve armadaki 4 yıldızın neredeyse yarısında pay sahibi... Terim'in şimdi ikinci yıldızın peşinde...Galatasaray'ın başına 4'üncü defa geldiği gün gerçekleşen basın toplantısında "Benim de kendime göre hülyalarım var" diyerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu işaret eden Fatih Terim'in hayallerinden biri de sarı-kırmızılı takımdaki kariyerini minimum iki yıldızla kapatmak... Avrupa'da bir takımla en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörler arasında 3'üncü sırada yer alan Fatih Terim'in önünde Glasgow Rangers ile 10 şampiyonluk yaşayan Walter Smith ve Manchester United ile 13 şampiyonluk kazanan Alex Ferguson bulunuyor. Ama bu iki isim de emekli... Yani Fatih Terim aktif hocalar arasında bu alanda bir numara. Terim'in hedefi 10 şampiyonluğa ulaşıp ikinciliği paylaşmak…Galatasaray, İsviçre kampının son gününde Valencia ile hazırlık karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızlılar, 3-1'lik PSV Eindhoven yenilgisinin ardından İspanyol rakibine de 2-1 mağlup oldu. İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis 11'i ile maça başlayan Galatasaray 36'da geriye düştü. Sakatlanan Rodrigues 40'ta yerini Sinan Gümüş'e bıraktı. Valencia 52'de farkı 2'ye çıkardı. Yeni transfer Onyekuru 70'te Galatasaray'ın tek golünü kaydetti.Sarı-kırmızılılarda PSV maçında olduğu gibi yine savunma zaafı ortaya çıktı. Stoperde görev yapan Donk yine de takımın öne çıkan isimlerinden biriydi. Sinan Gümüş, dikine oyunu ve isteğiyle göz doldurdu. İlk 45 dakika sahada kalan Gomis'in durgun olması, Maicon'un konsantrasyon problemi yaşaması dikkat çekti.