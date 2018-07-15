Fatih Terim'e önerilen stoper; Mbodji

Gelecek sezon, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edebilmek adına kadrosunu güçlendirmek isteyen'a Anderlecht'in 1.92'lik stoperiönerildi.Anderlecht ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli futbolcunun da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.Teknik direktör Fatih Terim'in onayından geçen 28 yaşındaki futbolcu için gelecek raporların doğrultusunda önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor. Bu doğrultuda Aslan'ın ilk hedefi; Mbodj'yi bonservisiyle almak.Futbol yaşantısını 6 sezondur Belçika'da sürdüren Kara Mbodj, 1.92'lik güçlü yapısının yanı sıra istikrarlı performansı ile de dikkat çekiyor.Hava toplarına çok hakim bir görüntü çizen Senegalli, 2012 yılından beri 191 maçta forma giyerken 15 de gol attı. Bu da önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek Aslan'da teknik patron Fatih Terim'in elini güçlendirecek gibi gösteriyor.