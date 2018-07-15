  •  
    Transfer teklifleri gelen Fabri giderse yerine o...
  •  
    Cenk Tosun'dan itiraf; "Beşiktaş'ta kalsaydım.."
  •  
    Atletico istedi, Freiburg fiyatını belirledi! Teklif
  •  
    Hazard gemileri yaktı! 'Gitmek istediğim yer...'
  •  
    Bu kez Süper Lig'in yeni takımına imzayı attı!

Fatih Terim'e önerilen stoper; Mbodji

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Anderlecht'in 1.92'lik kulesi Kara Mbodj önerildi.

Fatih Terim'e önerilen stoper; Mbodji
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2018 11:38
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edebilmek adına kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'a Anderlecht'in 1.92'lik stoperi Kara Mbodj önerildi.

Anderlecht ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli futbolcunun da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in onayından geçen 28 yaşındaki futbolcu için gelecek raporların doğrultusunda önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor. Bu doğrultuda Aslan'ın ilk hedefi; Mbodj'yi bonservisiyle almak.

İstikrar abidesi

Futbol yaşantısını 6 sezondur Belçika'da sürdüren Kara Mbodj, 1.92'lik güçlü yapısının yanı sıra istikrarlı performansı ile de dikkat çekiyor.

Hava toplarına çok hakim bir görüntü çizen Senegalli, 2012 yılından beri 191 maçta forma giyerken 15 de gol attı. Bu da önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek Aslan'da teknik patron Fatih Terim'in elini güçlendirecek gibi gösteriyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için