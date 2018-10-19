Fatih Terim'den Uluslar Ligi ve fikstür yanıtı!

Galatasaray'ın Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör, UEFA Uluslar Ligi ve fikstür hakkında konuştu.UEFA Uluslar Ligi maçları ardından sakatlanan futbolcular hakkında konuşan Terim, ''Ben milli takım hocalığı yaptım. Zaten şikayet benim huyum da değil ama bazen mesafeler, trafik kolay olmuyor. Şahsi kanaatim odur ki maç oynamak, birçok antrenmandan daha iyidir. Bunlar milli maçlar oynanacak.'' sözlerini kullandı.Fikstür hakkında da konuşan Fatih Terim, ''Şampiyonlar Ligi'ne bir gün daha dinlenerek çıkmayı tercih ederim. Lig uzun maraton, bir şekilde telafisi var.'' dedi.