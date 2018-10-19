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Fatih Terim'den Uluslar Ligi ve fikstür yanıtı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Bursaspor maçının ardından UEFA Uluslar Ligi ve fikstür hakkında sorulan sorulara cevap verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den Uluslar Ligi ve fikstür yanıtı!
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19 Ekim 2018 23:40
Galatasaray'ın Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi ve fikstür hakkında konuştu.

UEFA Uluslar Ligi maçları ardından sakatlanan futbolcular hakkında konuşan Terim, ''Ben milli takım hocalığı yaptım. Zaten şikayet benim huyum da değil ama bazen mesafeler, trafik kolay olmuyor. Şahsi kanaatim odur ki maç oynamak, birçok antrenmandan daha iyidir. Bunlar milli maçlar oynanacak. Oyuncu da kendini 3 günde bir maç yapmaya alıştıracak. Bizler de oyuncular da bunu biliyor. Bunun bilincinde hareket etmeliler.'' sözlerini kullandı.

''LİG UZUN, TELAFİSİ VAR...''

Fikstür hakkında da konuşan Fatih Terim, ''Şampiyonlar Ligi'ne bir gün daha dinlenerek çıkmayı tercih ederim. Lig uzun maraton, bir şekilde telafisi var.'' dedi.

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