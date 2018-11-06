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Fatih Terim'den PFDK sevki sonrası olay paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK'ya sevk sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den PFDK sevki sonrası olay paylaşım!
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06 Kasım 2018 16:17
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ya sevkleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte Fatih Terim tarafından yapılan paylaşım:

"Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, altın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı."

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