Fatih Terim'den Ömer Bayram'a geçer not!

maçından sonrakarşılaşmasında da ilk 11'de forma giyen Ömer Bayram performansıyla teknik kadrodan geçer not aldı.BB Erzurumspor maçında takımının tek golünün asistini yapan Ömer Bayram, Antalyaspor karşısında da 90 dakika sahada kaldı.Maç sonu sekerek sahadan ayrılan Ömer Bayram, "Sakatlığın mı var?" sorusuna "Yorgunluktan yürüyemiyorum" yanıtını verdi.Ömer'den memnun olan teknik direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo ile beraber genç futbolcuyu değişmeli olarak oynatmaya devam edecek.