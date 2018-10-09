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Fatih Terim'den Ömer Bayram'a geçer not!

Erzurumspor maçından sonra Antalyaspor karşılaşmasında da 11'de forma giyen Galatasaray'da Ömer Bayram performansıyla teknik kadrodan geçer not aldı.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim'den Ömer Bayram'a geçer not!
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09 Ekim 2018 05:07
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra Antalyaspor karşılaşmasında da ilk 11'de forma giyen Ömer Bayram performansıyla teknik kadrodan geçer not aldı.

BB Erzurumspor maçında takımının tek golünün asistini yapan Ömer Bayram, Antalyaspor karşısında da 90 dakika sahada kaldı.

Maç sonu sekerek sahadan ayrılan Ömer Bayram, "Sakatlığın mı var?" sorusuna "Yorgunluktan yürüyemiyorum" yanıtını verdi.

Ömer'den memnun olan teknik direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo ile beraber genç futbolcuyu değişmeli olarak oynatmaya devam edecek.

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