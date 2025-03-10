Fatih Terim: "Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı!"

Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte Terim'in sözleri...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı!'
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10 Mart 2025 01:52
Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray özlenmez mi..." diyen Fatih Terim, "Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." yorumunu yaptı.

Yabancı hakem tartışmasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!" cevabını verdi.

Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı Pazartesi 18.30'da TRT Spor'da olacak.


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