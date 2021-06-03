Fatih Terim'in gurur 3'lüsü

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takımımızın 26 kişilik kesinleşen kadrosunda yer alan 3 Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, kendilerine güvenip forma veren hocaları Fatih Terim'i gururlandırdı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Geçen sezon başı, orta saha transferinde yaşanan sıkıntı nedeniyle tecrübeli hocanın formayı verdiği ve uzun süre istikrarlı biçimde oynattığı Taylan, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilmeyi başardı. Erzincanspor'dan sezon başı gelen Kerem Aktürkoğlu da Terim'in tanıdığı şansları iyi değerlendirip, performansı ve attığı gollerle Ay-Yıldızılı ekipte yer almayı başardı.



Yine Fatih Terim'in, devre arasında ısrarla alınmasını istediği Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılılardaki formu, golleri, istekli görüntüsüyle Şenol Güneş'i etkiledi ve hücumdaki önemli alternatiflerinden biri haline geldi.



Fatih Terim'in 3 futbolcusuyla görüşüp tebrik ettiği ve EURO 2020'de başarılı olacaklarına inandığını aktardığı öğrenildi.



