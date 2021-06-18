Fatih Terim derslere başladı

Yeni sezonu hocasız açan ve antrenör Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklara devam eden Galatasaray 'da, yarınki kongreyle birlikte teknik direktör Fatih Terim'in görevine geri dönmesi bekleniyor.



Adı bir süredir İngiltere Premier Lig kulübü Everton ve bazı Arap ülkesi takımlarıyla anılan 68 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Fiorentina ile Gattuso'nun yollarının ayrılmasıyla beraber, Floransa ekibinin gündemine geldi. Ancak bu gelişmelerin hiçbiri Fatih Terim cephesinde beklenen ilgiyi görmedi.



Selçuk İnan'dan bilgi alıyor



Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşmesinin ardından, dersine çalışmaya başlamış durumda. Zor gibi görünse de Cim Bom'u Devler Ligi'nde grup aşamasına taşımayı hedefleyen Terim, Hollanda temsilcisinin kadrosu ve oyun planıyla ilgili tüm bilgileri topluyor. Fatih hocanın, Florya'da Selçuk İnan'la da görüşme halinde olduğu ve oyuncular hakkında sürekli bilgi istediği belirtiliyor.



