"FLORYA, EN ÖNEMLİ HATIRALARIMIN GEÇTİĞİ YER"

"BAZI OYUNCULAR BENDEN YAŞLIYDI!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Champions League Magazine programına konuştu."Galatasaray'a gönül bağım 1974'ten beri var. Gönülden bağlı olduğum bir kulüp. Benim bir hedefim var. Daha evvelki başarıların üzerine çıkmak ve bunlara yenilerini eklemek. Meseleye sadece iş gibi bakamıyorum. Bir insan ailesine karşı ne hissediyorsa ben de Galatasaray için aynı hissediyorum. O gün de aynı şeyi hissettim, bugün de aynı şeyi hissediyorum.""İlk antrenörlüğe geldiğimde duvarları yıktırdım, koridor açtırdım, cam yaptırdım. Buradan bütün tesisleri görebiliyorum. Antrenmanı takip edebilirim vs. Kamplarda ben de burada kalıyorum. Burası benim. Valizim hazır. Çantam, deplasman olduğunda hemen hepsi hazır.Tabii ki buranın hem hayatımın en önemli hatıralarının, hem de çok uzun zamanımın geçtiği yer. Demek ki takımın en önemli yerlerinden bir tanesi. Merkezi haline gelmiş Florya.""Şampiyonlar Ligi, pek çok açıdan futbolun enlerinin olduğu bir yer. Oyuncuların da bu bilinçle hem kendileri hem de takımları için orada olmayı bilmeleri gerekiyor.Düşündüğümüzde Schalke güçlü ve köklü bir ekip. Tedesco gençliğine rağmen geçen sezon başarılıydı. Ben de onun yaşındayken başlamıştım. Bazı oyuncular benden yaşlıydı. O duyguyu biliyorum."