Fatih Karagümrük'te bir pozitif daha

Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Koray Altınay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu

Haber; AA
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Fatih Karagümrük'te bir pozitif daha
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16 Nisan 2021 14:30
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Koray Altınay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün takımımıza yapılan Kovid-19 testleri neticesinde futbolcumuz Koray Altınay'ın test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini, Lucas Biglia, Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.



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