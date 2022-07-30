Fatih Karagümrük'e Nijeryalı orta saha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.
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