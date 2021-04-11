Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

Galatasaray antrenmanında Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışırken iki oyuncu da hastaneye götürüldü

Haber; Sporx.com
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Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
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11 Nisan 2021 13:28
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının ardından bugün Florya'da gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşandı.

Sarı kırmızılılarda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GS TV'den aktarılan bilgiye göre; Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

İlk gelen bilgiye göre iki oyuncuda da ciddi bir durum bulunmuyor. Kafa çarpışması olduğu için tedbir amaçlı olarak iki futbolcuya hastanede tetkikler yapılıyor

Öte yandan Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlandı.



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