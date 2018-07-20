F.Bahçe'nin gözdesi Bolasie'nin talipleri açıklandı

ilgilendiği Everton'ın yıldızıiçin Premier Lig'den rakiplerin olduğu ortaya çıktı.Everton'da geleceği belirsiz olan 29 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'den 3 kulübün nabız yokladığı belirtildi.Liverpool yerel basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Leicester City, Crystal Palace ve Fulham, Bolasie ile ilgileniyor.Yannick Bolasie'nin takım ile birlikte Portekiz'e seyahat etmediği vurgulandı. Ayrıca Everton'ın Richarlison transferinde mutlu sona yaklaştığı ve Bolasie'nin takımdan ayrılma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi.Crystal Palace'tan Everton'a 2016 yılında 29 milyon euroya transfer olan Bolasie, geçtiğimiz sezon 18 maçta 1 gol attı.