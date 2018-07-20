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F.Bahçe'nin gözdesi Bolasie'nin talipleri açıklandı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Yannick Bolasie için sarı lacivertlilerin dışında Premier Lig'den 3 kulübün devrede olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
F.Bahçe'nin gözdesi Bolasie'nin talipleri açıklandı
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20 Temmuz 2018 23:38
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Everton'ın yıldızı Yannick Bolasie için Premier Lig'den rakiplerin olduğu ortaya çıktı.

Everton'da geleceği belirsiz olan 29 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'den 3 kulübün nabız yokladığı belirtildi.

4 KULÜP DEVREDE

Liverpool yerel basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Leicester City, Crystal Palace ve Fulham, Bolasie ile ilgileniyor.

TAKIMLA GİTMEDİ

Yannick Bolasie'nin takım ile birlikte Portekiz'e seyahat etmediği vurgulandı. Ayrıca Everton'ın Richarlison transferinde mutlu sona yaklaştığı ve Bolasie'nin takımdan ayrılma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi.

Crystal Palace'tan Everton'a 2016 yılında 29 milyon euroya transfer olan Bolasie, geçtiğimiz sezon 18 maçta 1 gol attı.

 

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