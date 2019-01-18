F.Bahçe ile G.Saray, Serdar Aziz transferi için 4. kez masada

SPORX ÖZEL: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ısrarla transfer edilmesini istediği Serdar Aziz için Galatasaray ile bugün bir kez daha masaya oturuyor. Serdar Aziz ile kesin olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe, Galatasaray'ın talep ettiği bonservis bedelini karşılamak istememesinden dolayı sürec sekteye uğramıştı ancak yapılan son görüşmelerde aradaki fark 500 bin euroya kadar indi.
Serdar Aziz'in 1.8 milyon euroluk alacağının yanı sıra bonservis bedeli de talep eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ile Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy şu ana kadar üç kez görüştü ve bu görüşmelerden 4'üncüsü bugün yapılacak.
Serdar Aziz için sadece 1.8 milyon euro ödemek isteyen Fenerbahçe'den ayrıca bonservis bedeli de talep eden Galatasaray ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, pazarlıklarda son noktaya geldi ve aradaki 500 bin euroluk farkı da ortadan kaldırarak transferi noktalamaya hazırlanıyor.
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Serdar Aziz'in 1.8 milyon euroluk alacağının yanı sıra bonservis bedeli de talep eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ile Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy şu ana kadar üç kez görüştü ve bu görüşmelerden 4'üncüsü bugün yapılacak.
Serdar Aziz için sadece 1.8 milyon euro ödemek isteyen Fenerbahçe'den ayrıca bonservis bedeli de talep eden Galatasaray ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, pazarlıklarda son noktaya geldi ve aradaki 500 bin euroluk farkı da ortadan kaldırarak transferi noktalamaya hazırlanıyor.
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