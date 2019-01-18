F.Bahçe ile G.Saray, Serdar Aziz transferi için 4. kez masada

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ısrarla transfer edilmesini istediğiSerdar Aziz ile kesin olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe, Galatasaray'ın talep ettiği bonservis bedelini karşılamak istememesinden dolayı sürecSerdar Aziz'in 1.8 milyon euroluk alacağının yanı sıra bonservis bedeli de talep eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ile Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy şu ana kadar üç kez görüştü ve buGalatasaray ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, pazarlıklarda son noktaya geldi ve aradaki 500 bin euroluk farkı da ortadan kaldırarak transferi noktalamaya hazırlanıyor.