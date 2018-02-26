Euroleague oranlarında Fenerbahçe, Real Madrid'i geçti

THY Euroleague şampiyonluk oranları, iddaa tarafından güncellendi. Güncellenen oranlara göre Fenerbahçe Doğuş, 3.25 oranıyla ikinci favori olarak gösterildi.
İddaa, şampiyonluk favorisi olarak ise 2.40 oranıyla CSKA Moskova olarak belirledi.
Real Madrid, 3.65 oranıyla 3. sıraya gerilerken son finalist Olympiakos'a 7 oran verildi.
İddaa, şampiyonluk favorisi olarak ise 2.40 oranıyla CSKA Moskova olarak belirledi.
Real Madrid, 3.65 oranıyla 3. sıraya gerilerken son finalist Olympiakos'a 7 oran verildi.
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Euroleague şampiyonluk oranları;
🏆2.40 CSKA Moskova
🏆3.25 Fenerbahçe
🏆3.65 Real Madrid
🏆7.00 Olympiakos
🏆10.00 Panathinaikos
🏆20.00 Khimki
🏆30.00 Zalgris
🏆40.00 Maccabi
🏆50.00 Baskonia
🏆70.00 Malaga
— Sporx Basketbol (@sporx_basket) 26 Şubat 2018