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Euroleague oranlarında Fenerbahçe, Real Madrid'i geçti

İddaa, Euroleague şampiyonluk oranlarını güncellerken Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i geride bırakarak ikinci favori olarak gösterildi.

Kaynak: Sporx.com
Euroleague oranlarında Fenerbahçe, Real Madrid'i geçti
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26 Şubat 2018 18:27
THY Euroleague şampiyonluk oranları, iddaa tarafından güncellendi. Güncellenen oranlara göre Fenerbahçe Doğuş, 3.25 oranıyla ikinci favori olarak gösterildi.

İddaa, şampiyonluk favorisi olarak ise 2.40 oranıyla CSKA Moskova olarak belirledi.

Real Madrid, 3.65 oranıyla 3. sıraya gerilerken son finalist Olympiakos'a 7 oran verildi.

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