Etebo Premier Lig'e imza atıyor

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Oghenekaro Etebo, Watford için sağlık kontrolünden geçti. Nijeryalı oyuncunun Watford'a 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Etebo Premier Lig'e imza atıyor
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09 Temmuz 2021 00:25
Galatasaray'da geçen sezon kiralık forma giyen Oghenekaro Etebeo'nun Watford ile anlaştığı belirtildi.

Nijeryalı orta saha oyuncusunun Watford için sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edilirken resmi açıklamanın beklendiği ifade edildi. Watford'un Etebo'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 sezonluğuna kadrosuna kattığı belirtiliyor.

2018 Dünya Kupası'nda Nijerya kadrosunda yer alan Etebo, turnuva başlamadan Stoke City ile 5 yıllık anlaşma imzalamıştı. Watford, Getafe ve Galatasaray'ın ardından Etebo'nun 3. kiralık macerası olacak.


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