Eskrimde kızından etkilendi, şimdi madalya kovalıyor!

Konya'da eskrim yapan kızını antrenmanlara ve turnuvalara götüren 53 yaşındaki baba İrfan Eken, kızının antrenörünün teklifiyle başladığı eskrimde 4 yıldır yarışmalara katılıyor.



Selçuk Üniversitesinde teknik personel olarak görev yapan Eken, 7 yıl önce eskrime başlayan kızı Dila Naz Eken'e eskrim antrenmanlarında ve turnuvalarda eşlik etmeye başladı. Eken'in zamanla bu spora ilgi duymaya başladığını fark eden kızının antrenörü, Eken'in spora başlamasını sağladı.



Eskrime başlayan ve veteranlar kategorisinde çıktığı mücadelelerde büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren Eken, AA muhabirine, eskrimin hayatının vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi.



Eken, bütün turnuvalara katılmaya çalıştığını belirterek, "4 yıldır eskrim yapıyorum. Veteranlarda Türkiye klasman ikincisiyim. Büyükler turnuvalarını da kaçırmıyorum. Farklı sporcularla karşılaşmak çok büyük bir avantaj." diye konuştu.



Eskrimin ilk zamanlar çok basit bir spor gibi göründüğünü ancak öyle olmadığını ifade eden Eken, şöyle devam etti:



"Eskrim, gerçekten zor bir spor, efor gerektiriyor ama başladıktan sonra da ilginç bir bağımlılık oluşuyor ve bırakamıyorsunuz, yaşam tarzınız oluyor. Onunla yatıyorsunuz, onunla kalkıyorsunuz. Dışarıdan göründüğü gibi bir spor değil, çok detaylı kuralları var."



"Bu sefer boynuz kulağı tersine geçti"



Eken, kızı Dila'nın karşılaşmalarını tribünde heyecanla takip ettiğini, heyecandan yerinde duramadığını anlattı.



Kızıyla aralarında tatlı çekişmeler olduğunu paylaşan Eken, "Eskrime ilk başladığım zamanlarda antrenmanlarımızdan birinde Dila beni yenmiş, bu aramızda alay konusu olmuştu. Ancak bu sefer boynuz kulağı tersine geçti. İlerleyen zamanda ben onu yendim. Antrenmanlarda aramızda böyle tatlı sürtüşmeler oluyor. Eve geldiğimizde bile bunun konusu devam eder, Dila yenilgiyi kabul etmez." dedi.



"Ailece spor yapmak hepimize katkı sağladı"



Dila Naz Eken ise babasıyla antrenman yapmayı çok sevdiğini, çoğunlukla babasını mağlup ettiğini söyledi.



Babasının eskrime genel hatlarıyla hakim olduğunu anlatan Eken, "Babam zaten beni bırakmak için antrenmanlara gelip, gidiyordu. Veteranlar kategorisi açılınca, 'Ben de başlayayım.' dedi. Antrenmanlarımızda çoğunlukla ben yeniyorum. Ailece spor yapmak hepimize katkı sağladı." ifadesini kullandı.



Eken, milli takıma seçilmek için çalışmalara devam ettiğini, bu süreçte babasının kendisine büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.





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